Automobilist botst achter op stilstaande auto in Kaatsheuvel

Twee automobilisten zijn maandag aan het einde van de middag op elkaar gebotst in Kaatsheuvel. Een automobilist stond te wachten om linksaf de Goorweg in te slaan toen een achteropkomende auto achter op de stilstaande auto botste.

Redactie Geschreven door

Het ongeluk gebeurde rond half zes. De bestuurster van de voorste auto is nagekeken door ambulancepersoneel. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De bestuurder van de achterste auto raakte niet gewond. De auto's raakten zwaar beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. De weg moest tijdelijk dicht voor de afhandeling van het ongeval.