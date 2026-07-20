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A67 dicht na ongeluk met vrachtwagen vlak voor Belgische grens

Vandaag om 20:50 • Aangepast vandaag om 21:55
A67 vlak voor Belgische grens dicht na ongeval (archieffoto: ANP).
A67 vlak voor Belgische grens dicht na ongeval (archieffoto: ANP).

De A67 van Eindhoven richting de Belgische grens is dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Dat meldt de ANWB. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De afsluiting is ter hoogte van parkeerplaats en tankstation De Beerze. Het is de laatste parkeerplaats tussen Hapert en de Belgische grens.

Het verkeer wordt over de af- en toerit geleid. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd, de ANWB meldt alleen dat het gaat om een ongeluk met een vrachtwagen. 

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