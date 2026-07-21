Drieling in voetsporen van opa tijdens Vierdaagse: 'Heel erg bijzonder'

Het is een bijzondere week voor de 25-jarige broers Jasper, Stein en Olaf Jong. De drieling uit Schijndel loopt voor het eerst samen de Nijmeegse Vierdaagse. Daarmee treden ze in de voetsporen van hun overleden opa, die maar liefst vierentwintig keer meeliep. "Ik denk dat opa het heel mooi zou hebben gevonden om dit te zien", vertelt Jasper trots.

Op het terrein van voetbalclub D.V.O.L. in Lent staan tientallen tentjes, caravans en vouwwagens. Wandelaars van werelds bekendste wandeltocht slapen daar, zodat ze iedere dag goed uitgerust aan de start van de Vierdaagse staan. Zo ook de drieling. "Dit is ons kamp. We hebben twee slaaptenten en een partytent", vertelt Olaf. Ondertussen wordt er nog een belangrijk detail opgehangen door de broers. "Dat is natuurlijk de Brabantse vlag", vertelt Stein met een lach. Met tyraps zorgt hij ervoor dat de vlag aan de partytent blijft hangen. "Prachtig. We hebben ons best gedaan. Zo zijn we helemaal gekoloniseerd, want we moeten het hier natuurlijk wel een beetje Brabants maken."

Trots hangen de drie broers de Brabantse vlag op (foto: Tom Berkers).

"We hebben het al 25 jaar met elkaar volgehouden, dus een weekje op de camping kan er ook nog wel bij", grapt Stein. Hij doet dit jaar voor de vijfde keer mee aan het grootste wandelevenement ter wereld. "Ik ben als eerste van de drie gaan lopen. Dat was al heel bijzonder, maar dat je nu met je andere broers mee mag doen, is wel heel speciaal."

Zijn broer Olaf loopt dit jaar voor de tweede keer mee. Voor Jasper, op slechts een paar minuten na de jongste van de drie, is het de allereerste keer. "Het stond al heel lang op mijn lijstje, maar het was steeds te druk. Dat we nu met zijn drieën gaan lopen, vind ik heel bijzonder." De drieling treedt door hun deelname aan de Vierdaagse letterlijk en figuurlijk in de voetsporen van hun overleden opa. "Die heeft hem 24 keer uitgelopen. Daarna heeft hij meerdere keren geprobeerd een vijfentwintigste keer te halen, maar dat lukte door blessures en uiteindelijk zijn leeftijd niet meer."

De opa van de drieling met Jasper (rechts) en Olaf (links) bij hem (foto: Familie Jong).

"Dus die is er zeker bij in onze gedachten", vertelt Jasper. In zijn hand heeft hij een shirt met daarop een oude foto van henzelf. "Deze heeft opa tijdens het lopen gedragen. Hij was altijd heel trots op ons als kleinkinderen. Ik denk dat opa het heel mooi zou hebben gevonden om te zien dat wij nu ook samen hier zijn. Wandelen was echt zijn ding. Dat vond hij heel leuk."

Het shirtje met daarop de broers (foto: Familie Jong).

Iemand die dan ook meer dan trots is op de jongens, is oma. "Die is gigantisch trots dat we dit met zijn drieën doen", weet Olaf, waarop Stein hem aanvult. "Onze oma is misschien wel onze trouwste supporter die we hebben. Die staat vrijdag met heel veel snoepgoed, snacks én een paar blikken bier langs de kant. Een aantal kilometers voor het einde, zodat we goed verzorgd naar de finish kunnen lopen." Een tip die de jongens hebben gekregen voor het succesvol lopen kwam nog van hun opa. "Ooievaarskuitenvet", zegt Stein lachend. "Wij hebben het zalfje nooit gezien, maar het schijnt echt topspul te zijn. Het is een soort spieropwarmer of zo. Al denk ik meer dat het een mythe was dan echt een wondermiddel. Ons geheim is vooral verrekes veel bier en vaseline. Dat houdt alles goed gesmeerd deze week." Hier lees je alle verhalen over de Nijmeegse Vierdaagse.