Roze Maandag op Tilburgse kermis trekt enorme belangstelling

De Tilburgse kermis staat dinsdag in het teken van Roze Maandag, een dag die draait om inclusiviteit en diversiteit. Het evenement trekt ieder jaar duizenden bezoekers, gekleed in roze of met roze accessoires. De kermisattracties vormen het decor voor een dag vol verbinding.

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Tilburg is tien dagen lang het toneel van de grootste kermis van de Benelux. Bezoekers kunnen zich uren vermaken op het viereneenhalve kilometer lange parcours. Naast moderne attracties is er ook een nostalgisch deel, wat de kermis een bijzondere sfeer geeft.

De kermis heeft een rijke geschiedenis en wordt al meer dan vierhonderdzestig jaar georganiseerd. Het evenement vindt dit jaar plaats van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli. Het centrum van Tilburg is de plek waar alle actie te vinden is, en het is het makkelijkst te bereiken met de trein.

Roze Maandag

Roze Maandag, ooit begonnen als grap in 1990, is uitgegroeid tot een van de hoogtepunten van de kermis. Het thema draait om acceptatie en verbinding tussen mensen, ongeacht afkomst of achtergrond. Bezoekers dragen roze kleding of accessoires en komen vooral om elkaar te bewonderen.

Fantasy-sterren, die zich volledig op het thema hebben gestort, zijn de grootste blikvangers op deze dag. Hun opvallende outfits inspireren anderen om ook creatief uit te pakken. Zo wordt Roze Maandag ieder jaar extravaganter, wat zorgt voor een unieke sfeer waarbij het dagelijkse leven even lijkt te verdwijnen.

De kermisattracties blijven op Roze Maandag populair, maar het draait vooral om het samenzijn en het bewonderen van de bezoekers. De combinatie van feestelijkheid en diversiteit maakt deze dag tot een onmisbaar onderdeel van de Tilburgse kermis.