Auto volledig uitgebrand in Breda, politie onderzoekt brandstichting

Een geparkeerde auto op de hoek van de Iepstraat en Wilgstraat in Breda is maandagavond rond kwart voor twaalf volledig uitgebrand. De politie sluit brandstichting niet uit.

Meerdere omwonenden werden opgeschrikt door een harde knal. Toen zij naar buiten keken, bleek het voertuig al in brand te staan.

De brandweer was snel ter plaatse en bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat de auto als verloren moest worden beschouwd. Een tegenover de brandende auto geparkeerde auto liep schade op aan de voorzijde door de hitte.

Door de forse rookontwikkeling verlieten bewoners van een naastgelegen huis uit voorzorg tijdelijk hun woning totdat de situatie veilig was.

De politie heeft de omgeving onderzocht en doet verder onderzoek. Brandstichting wordt niet uitgesloten.