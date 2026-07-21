Eerste editie 4deKunst Festival in Reusel-De Mierden groot succes

De eerste editie van het 4deKunst Festival in Reusel-De Mierden heeft veel enthousiaste reacties opgeleverd. Zaterdag 18 april 2026 kwamen kunstenaars en cultuurliefhebbers uit de hele gemeente samen om het publiek te vermaken en te inspireren.

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Het 4deKunst Festival bood een breed scala aan optredens en activiteiten, van zang en theater tot fotografie en beeldende kunst. Kunstenaars, creatieve verenigingen en cultuurliefhebbers werkten samen om hun passie voor kunst en cultuur te delen met het publiek.

Bezoekers waren vooral te spreken over de gezellige sfeer en de diversiteit aan kunstvormen. Ook deelnemers gaven aan dat het evenement goed georganiseerd was en een inspirerende ontmoetingsplek bood. Het festival trok mensen uit alle vier de kernen van de gemeente Reusel-De Mierden, wat zorgde voor een gevarieerde en betrokken groep deelnemers en publiek.

Eerste editie smaakt naar meer

De positieve reacties maken dat het festival zeker een vervolg krijgt. Na de zomer start de inschrijving voor de editie van 2027. De organisatie roept inwoners van de vier kernen op om mee te denken over creatieve bijdragen, groot of klein, individueel of in groepen. Alle ideeën en talenten zijn welkom.

Een van de deelnemers, schrijfster Rik Raven uit Reusel, kijkt tevreden terug op het festival. Ze genoot vooral van de interesse in haar verhalen en de gesprekken met haar lezers. Naast beeldende kunst en muziek was er ook ruimte voor literatuur, wat het evenement nog veelzijdiger maakte.

De eerste editie van het 4deKunst Festival heeft duidelijk laten zien hoeveel creativiteit er leeft in Reusel-De Mierden. Het succes van dit jaar belooft veel goeds voor de toekomst.