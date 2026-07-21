Ommetje Borkel en Schaft vernieuwd: wandelen door Dommeldal

Het vernieuwde Ommetje Borkel en Schaft biedt wandelaars een tocht van 6,7 kilometer door het Dommeldal. De route start op het dorpsplein en loopt langs bijzondere plekken zoals het Biestven en het Geitenschoor. Het ommetje is onderdeel van het Programma Dommelland en combineert natuur, cultuur en recreatie.

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Borkel en Schaft, gelegen in het Dommeldal, staan bekend om hun karakteristieke landschap. Het vernieuwde Ommetje Borkel en Schaft voert wandelaars door bossen, beemden en langs houtwallen in deze omgeving. De route is 6,7 kilometer lang en volgt wandelknooppunten met groen-gele markeringen.

De wandeling begint op het dorpsplein van Borkel en Schaft en leidt langs plekken die de rijke natuur en cultuurhistorie van de regio weerspiegelen. Wandelaars komen onder meer langs het Biestven, een dijk met een oude houtfabriek en ‘het Geitenschoor’, een bruggetje over de Dommel. Ook de Antoniuskapel maakt deel uit van de route.

Programma Dommelland

De vernieuwde route is een combinatie van eerder bestaande wandelroutes, zoals het ‘Wandelommetje’ en ‘Sint Tunnis Pèèkje’. Met het Programma Dommelland wil de gemeente Valkenswaard natuur, sport, cultuur en recreatie met elkaar verbinden. Dorpsinitiatief Borkel en Schaft speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de route.

Ommetje Borkel en Schaft is het derde ommetje in een serie van vijf. Eerder verschenen al Ommetje Hoef en Ommetje Malpie. De routes zijn bedoeld om de unieke natuur en historie van Valkenswaard te laten zien en zijn beschikbaar via lokale websites.