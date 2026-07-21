Fietspad Cartierheide afgesloten tot eind oktober

Het fietspad op de Cartierheide blijft tot en met 31 oktober 2026 afgesloten. Dat is bepaald in een uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant op vrijdag 10 juli.

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Het besluit is genomen na een voorlopige voorziening die bij de rechter is aangevraagd. De uitspraak betekent dat het fietspad, gelegen in de natuur van de Cartierheide, voor langere tijd niet toegankelijk is.

De gemeente Bladel heeft teleurgesteld gereageerd op deze beslissing. Er wordt benadrukt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor veel betrokkenen. De gemeente zegt daarom zorgvuldig te willen omgaan met de uitvoering van het besluit.

Gesprekken met betrokkenen

Om de afsluiting vorm te geven, gaat de gemeente in gesprek met verschillende partijen. De nadruk ligt op een goede voorbereiding, mede vanwege de impact op de directe omgeving.

Het fietspad op de Cartierheide blijft in ieder geval tot 31 oktober 2026 gesloten. Het is nog niet duidelijk wat er daarna met het pad gaat gebeuren.