Nieuwkuijk krijgt 30 km zone en parkeerverbod

In Nieuwkuijk heeft de gemeente Heusden besloten om op de Gravin een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur en een parkeerverbod in te voeren. Het besluit is bedoeld om de veiligheid te verbeteren en hinder voor fietsers te voorkomen.

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De Gravin in Nieuwkuijk is een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom waar zowel fietsers als gemotoriseerd verkeer gebruik maken van de rijbaan. Het parkeren op de weg bleek hinderlijk te zijn voor fietsers en beperkte de doorgang voor nooddiensten. Daarom zijn parkeervakken aangelegd en wordt de rijbaan vrijgehouden.

Om de verkeersveiligheid verder te verbeteren, zijn nieuwe verkeersborden geplaatst die de snelheidslimiet van 30 kilometer per uur en het parkeerverbod aangeven. Dit besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Heusden, na overleg met de politie-eenheid Oost-Brabant.

De maatregel is officieel gepubliceerd en treedt per direct in werking.