Nieuwe verkeersmaatregelen voor fietspad en rijbaan in Drunen

De gemeente Heusden heeft een besluit genomen over verkeersaanpassingen in Drunen. Het gaat om een nieuw vrij liggend (brom-)fietspad en rijbaan op de Christiaan Huygensweg en Ridderspoor. De maatregelen moeten zorgen voor meer verkeersveiligheid en een betere doorstroming.

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Het vrij liggend (brom-)fietspad tussen Drunen en Nieuwkuijk krijgt een asfaltverharding en wordt drie meter breed. Bromfietsers en fietsers kunnen het pad in twee richtingen gebruiken. Auto’s maken gebruik van de rijbaan, terwijl fietsers op de Ridderspoor voorrang krijgen op gemotoriseerd verkeer.

Op de Christiaan Huygensweg geldt een maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur, en parkeren is verboden om de doorstroom te verbeteren. Ook op de Ridderspoor is parkeren niet toegestaan. Het fietspad sluit aan op de snelfietsroute F59 en biedt verbindingen naar bedrijventerrein Groenewoud en gebied Steenenburg.

Bij de oversteek van het fietspad op de Christiaan Huygensweg krijgen bestuurders op de rijbaan voorrang. Waarschuwingsborden worden geplaatst om de verkeerssituatie duidelijk te maken. Een bypass op de Ridderspoor blijft alleen toegankelijk voor hulpdiensten.

Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Heusden en volgt overleg met de politie. De verkeersmaatregelen hebben als doel de veiligheid te vergroten, de bruikbaarheid van de wegen te waarborgen en de vrijheid van verkeer zoveel mogelijk te behouden.