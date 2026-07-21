Beekvlietboerderij wordt in bruikleen gegeven aan twee stichtingen

De gemeente Sint-Michielsgestel is van plan de Beekvlietboerderij in bruikleen te geven aan twee lokale stichtingen. Het gaat om Stichting Gijzelaarskampen Sint-Michielsgestel en Heemkunde vereniging De Heerlijckheid Herlaer.

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De Beekvlietboerderij, gelegen aan de Seminarielaan in Sint-Michielsgestel, wordt in bruikleen uitgegeven door de gemeente. Het pand heeft een oppervlakte van ongeveer 345 vierkante meter en wordt gebruikt als tentoonstelling en historisch erfgoed. De gemeente heeft bepaald dat de twee stichtingen als enige geschikt zijn om het pand te exploiteren vanwege hun expertise en specifieke doelstellingen.

Volgens de gemeente voldoen beide partijen aan objectieve, toetsbare en redelijke criteria en zijn ze opgericht om de historie van de Beekvlietboerderij te behouden. Dit betekent dat andere gegadigden niet in aanmerking komen voor het gebruik van het pand. De gemeente heeft haar voornemen openbaar gemaakt volgens de regels van het gelijkheidsbeginsel.