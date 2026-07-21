Nieuwe regels voor vergaderingen Sint-Michielsgestel

De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel heeft wijzigingen doorgevoerd in de reglementen voor vergaderingen van de raad en raadscommissies. De veranderingen gaan in de dag na bekendmaking.

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Bij de vergaderingen van de gemeenteraad mogen voortaan drie niet-raadsleden per fractie als commissielid actief zijn, in plaats van twee. Ook zijn de vaste vergaderdag en -tijd aangepast: de bijeenkomsten vinden nu in de regel plaats op woensdag, van acht tot elf uur ’s avonds.

De raadscommissies volgen dezelfde aanpassingen. Voor deze commissies geldt eveneens dat er maximaal drie commissieleden per fractie mogen zijn en dat de vergaderingen voortaan op woensdag plaatsvinden. Als de agenda om elf uur niet afgehandeld is, wordt de vergadering op de eerstvolgende woensdag voortgezet.

Het nieuwe reglement vervangt de regels uit 2024 en treedt officieel in werking op de dag na bekendmaking. Vanaf dat moment worden de vergaderingen volgens de nieuwe richtlijnen georganiseerd.