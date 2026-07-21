Gezondheidscentrum en 39 woningen gepland in Bladel

De gemeenteraad van Bladel heeft op 7 juli het omgevingsplan voor een gezondheidscentrum en 39 woningen aan het Emmaplein en omgeving vastgesteld. Het plan is aangepast met onder meer nieuwe parkeerberekeningen en maatregelen tegen inkijk.

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Het omgevingsplan betreft de ontwikkeling van een gezondheidscentrum en woningen aan het Emmaplein, Willem van Oranjelaan, Nassauplein en Margrietlaan in Bladel. Belangrijke wijzigingen in het plan zijn een geactualiseerde verkeer- en parkeerberekening en duidelijke omschrijvingen van begrippen om misverstanden te voorkomen.

Daarnaast is besloten dat maatregelen moeten worden getroffen om inkijk vanuit een gebouw in zuidoostelijke richting op een naastgelegen tuin te voorkomen. Een overzicht van alle aanpassingen is te vinden in de Nota van zienswijzen.