Bladel: plan voor 22 woningen bij voormalige Petrusschool vastgesteld

De gemeenteraad van Bladel heeft op 7 juli het plan voor 22 woningen bij de voormalige Petrusschool gewijzigd vastgesteld. Het betreft de locatie aan de Burgemeester Goossensstraat, Julianaplein en Christinelaan.

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Het plan omvat een toelichting, regels en een kaart van het gebied. De belangrijkste wijzigingen betreffen een geactualiseerde verkeer- en parkeerberekening en het toevoegen van begripsomschrijvingen om onduidelijkheden te voorkomen. Zo is verduidelijkt dat een kunstwerk zowel een brug als een kunstobject kan zijn.

Het vastgestelde plan ligt vanaf vandaag zes weken ter inzage. Het document is te bekijken op de website van de overheid door in te zoomen op de locatie of te zoeken op de code NL.IMRO.1728.TOBBurgGoosstr48-VAST. Het plan treedt vier weken na bekendmaking in werking, tenzij een voorlopige voorziening wordt aangevraagd.