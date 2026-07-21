Dakkapel aangevraagd voor woning in Beek en Donk

In Beek en Donk is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel op een woning aan de Merellaan. De aanvraag is ingediend op 14 juli.

Gevonden voor jou

De vergunningaanvraag betreft een bouwactiviteit binnen het omgevingsplan. Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek heeft deze aanvraag ontvangen onder zaaknummer ZOL-2026-000644.

Het verzoek is geregistreerd onder DSO-verzoeknummer 2026071402148. Zodra er een besluit is genomen, volgt verdere informatie over eventuele vervolgstappen.