Beslistermijn voor uitbreidingsplan rijksmonument Beek en Donk verlengd

De gemeente Laarbeek heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag aan de Bosscheweg 34a in Beek en Donk met zes weken verlengd. Het gaat om de uitbreiding van een bedrijfsruimte bij een rijksmonument.

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Het college van burgemeester en wethouders in Laarbeek heeft besloten meer tijd te nemen voor de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. De aanvraag werd op 2 juni 2026 ingediend en betreft werkzaamheden aan een rijksmonument. Het gaat om de uitbreiding van een bedrijfsruimte aan de Bosscheweg 34a in Beek en Donk.

De verlenging van de beslistermijn is met zes weken vastgesteld. Aan deze aanvraag zijn een DSO-verzoeknummer en een zaaknummer gekoppeld. De procedure wordt behandeld door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.