Extra uitrit aangevraagd aan Straatkantseweg in Haps

In Haps is een vergunning aangevraagd voor een extra uitrit aan de Straatkantseweg. Het college van de gemeente Land van Cuijk heeft de aanvraag op 16 juli ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het aanleggen of veranderen van een uitweg op het adres Straatkantseweg 12 in Haps. Het zaaknummer van de aanvraag is Z2026-00004741.

De gemeente behandelt de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure. Binnen acht weken zal er een besluit worden genomen, met een mogelijke verlenging tot veertien weken.