Woning in Oploo wordt uitgebreid en verduurzaamd

De woning aan het Roelof Meijerplein 12 in Oploo wordt uitgebreid, gemoderniseerd en verduurzaamd. De aanvraag hiervoor is op 17 juli ingediend bij de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning voor zowel technische bouwactiviteiten als een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het doel is om de woning op deze locatie te vernieuwen en milieuvriendelijker te maken.

De gemeente Land van Cuijk heeft acht weken de tijd om een besluit te nemen over de aanvraag. Deze termijn kan, indien nodig, worden verlengd tot maximaal veertien weken.