Inrit bij Uitleg in Boxmeer wordt mogelijk verlegd

Bij Uitleg 1a in Boxmeer is een aanvraag ingediend om een bestaande inrit te verleggen. Het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk heeft deze aanvraag ontvangen op 16 juli.

Gevonden voor jou

De aanvraag gaat over het aanpassen van een uitweg bij het adres Uitleg 1a, 5831LN Boxmeer. Dit betekent dat de huidige inrit wordt verplaatst. Het proces wordt behandeld door de gemeente Land van Cuijk.

De gemeente heeft maximaal acht weken de tijd om een besluit te nemen, met een mogelijke verlenging tot veertien weken. Totdat er een besluit is genomen, kunnen er geen bezwaren worden ingediend.