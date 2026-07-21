Omgevingsvergunning voor Overloon wordt mogelijk ingetrokken

Burgemeester en wethouders van Land van Cuijk hebben een verzoek ontvangen om een omgevingsvergunning in Overloon in te trekken. Het gaat om deelname aan een regeling.

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De gemeente Land van Cuijk heeft op 16 juli 2026 een verzoek ontvangen voor het intrekken van een omgevingsvergunning. Dit betreft een locatie aan de Crooijmansweg 8 in Overloon en is gekoppeld aan deelname aan een regeling voor landbouwbedrijven.

Het verzoek heeft zaaknummer Z/511111. Op dit moment kan er nog niet gereageerd worden op deze aanvraag. De gemeente zal verdere stappen volgen volgens de geldende procedures.