Vergunningsaanvraag voor kappen van twee bomen in Grave

De gemeente Land van Cuijk heeft een aanvraag ontvangen voor het kappen van twee bomen nabij de Stoofweg, Paringetweg en Jan Luijkenstraat in Grave.

Gevonden voor jou

Op 16 juli 2026 heeft de gemeente Land van Cuijk een aanvraag binnengekregen voor het vellen van twee bomen. De bomen staan in de buurt van de Stoofweg, Paringetweg en Jan Luijkenstraat in Grave. Het gaat om het verwijderen van houtopstand, een technische term voor het kappen van bomen.

De gemeente beoordeelt de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure. Hierin geldt een wettelijke termijn van acht weken om een besluit te nemen, die eventueel met maximaal zes weken verlengd kan worden. De aanvraag staat geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00004750.