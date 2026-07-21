Dakkapel aan de voorzijde gepland in Overloon

In Overloon is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een dakkapel aan de Wil van der Burgtstraat. Het verzoek werd op 16 juli 2026 ontvangen door de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

Het gaat om een bouwactiviteit aan de voorzijde van de woning op Wil van der Burgtstraat 17. De aanvraag wordt volgens de gebruikelijke procedure behandeld door het college van burgemeester en wethouders.

De gemeente heeft acht weken de tijd om een beslissing te nemen, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken. Dit is afhankelijk van de beoordeling van de ingediende stukken.