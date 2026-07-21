Navigatie overslaan
Ontdek

Dakkapel aan de voorzijde gepland in Overloon

Vandaag om 09:20

In Overloon is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een dakkapel aan de Wil van der Burgtstraat. Het verzoek werd op 16 juli 2026 ontvangen door de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

Het gaat om een bouwactiviteit aan de voorzijde van de woning op Wil van der Burgtstraat 17. De aanvraag wordt volgens de gebruikelijke procedure behandeld door het college van burgemeester en wethouders.

De gemeente heeft acht weken de tijd om een beslissing te nemen, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken. Dit is afhankelijk van de beoordeling van de ingediende stukken.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Land van Cuijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.