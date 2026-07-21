Verbouwing winkelpand en bouw woningen aan Leenderweg in Eindhoven

Een deel van een winkelpand aan de Leenderweg in Eindhoven wordt verbouwd tot appartement. Ook worden er twee nieuwe woningen gebouwd op dezelfde locatie.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning hiervoor is ingediend op 17 juli 2026. Het gaat om de adressen Leenderweg 139, 141 en 143 in Eindhoven.

De aanvraag betreft zowel de verbouwing van het winkelpand als de nieuwbouw van twee woningen. Deze vergunning is momenteel uitsluitend ter kennisgeving en biedt nog geen mogelijkheid tot bezwaar.