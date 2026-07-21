Drie bomen bij wooncomplex Blake mogelijk gekapt

Er is een vergunning aangevraagd om drie bomen bij wooncomplex Blake te kappen. De aanvraag is op 16 juli 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag om drie bomen bij wooncomplex Blake te verwijderen is ingediend bij de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. Het gaat om zaaknummer EHV-ZP2026-006830.

De omgevingsvergunning is momenteel alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de aanvraag.