Melding substraatteelt op Keizersdijk in Asten

Op de Keizersdijk in Asten is een melding gedaan voor substraatteelt in de openlucht. Het gaat om een akkerbouwbedrijf dat gewassen wil kweken op een perceel van Thwan Van Gennip Vastgoed.

Gevonden voor jou

De melding is op 18 juni 2026 ontvangen door het college van burgemeester en wethouders van Asten. Het betreft een kennisgeving volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Substraatteelt houdt in dat gewassen worden gekweekt met een kunstmatige bodem, vaak buiten de grond, in de openlucht.

De locatie van de activiteit is het perceel met nummer 1978, sectie M, in de gemeente Asten. Aan deze melding zijn een zaaknummer en een DSO-verzoeknummer gekoppeld. Bezwaar maken tegen een melding zoals deze is niet mogelijk, omdat het alleen een kennisgeving betreft.