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Nieuwe woning met bijgebouw gepland in Esch
Vandaag om 09:35
In Esch is een vergunning aangevraagd voor de bouw van een woning met bijgebouw aan de Postelstraat. Het perceel heeft nummer A1349.
Op 17 juli 2026 is een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een woning met bijgebouw aan de Postelstraat in Esch.
De vergunning betreft een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) en bouwactiviteiten volgens technische eisen. De aanvraag wordt behandeld door het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving.
In dit stadium is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Zodra de vergunning is verleend, kan dit wel.
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