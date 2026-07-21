Boerderij op Mona Dwarsweg in Boxtel wordt verbouwd

Er is een vergunning aangevraagd voor het verbouwen van een boerderij aan de Mona Dwarsweg in Boxtel. Het gaat om een beschermd monument en de aanvraag betreft meerdere bouwactiviteiten.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend op 16 juli 2026 en heeft betrekking op drie activiteiten: een beschermd monument, een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan en technische bouwactiviteiten. Het pand aan de Mona Dwarsweg betreft een boerderij die onder bescherming valt vanwege archeologische of historische waarde.

In deze fase van de procedure is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken of een zienswijze te geven. Pas nadat de vergunning verleend is, kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.