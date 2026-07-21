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Inrit met duiker aangevraagd in Boxtel
Vandaag om 09:35
Er is een vergunning aangevraagd voor het aanleggen van een inrit met duiker in oppervlaktewater bij Luissel 7 in Boxtel. Het verzoek is ingediend op 16 juli 2026.
De aanvraag betreft het maken, hebben of veranderen van een uitweg en het gebruik daarvan. Het plan is om een inrit te realiseren met een duiker, een constructie die watergangen onder een weg door laat stromen.
De stukken zijn in te zien via een afspraak met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Dat kan pas na een eventuele vergunningverlening.
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