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Vergunningsaanvraag voor inrit in Boxtel ingetrokken

Vandaag om 09:35

De aanvraag om een inrit aan te leggen bij een woning in Boxtel is ingetrokken.

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De eigenaar van een woning aan de Mgr. Wilmerstraat 12 in Boxtel heeft de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingetrokken. Het ging om een plan om een inrit te maken aan de zijkant van de woning, grenzend aan de Dr. P.M. Hoekstraat.

De aanvraag was op 29 mei 2026 ingediend, maar is op 14 juli 2026 stopgezet door de aanvrager zelf. Het is niet bekend waarom de vergunningaanvraag is ingetrokken.

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