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Woonunit tijdelijk geplaatst bij woning in Boxtel

Vandaag om 09:35

In Boxtel is een vergunning aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit bij een woning aan Luissel 7.

Gevonden voor jou

Op 16 juli 2026 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit naast een woning aan Luissel 7 in Boxtel. Deze aanvraag valt onder een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA), wat betekent dat de plannen buiten bestaande regels passen en apart worden beoordeeld.

De aanvraag wordt momenteel behandeld. In deze fase kunnen geen bezwaren worden ingediend. Pas na eventuele goedkeuring van de vergunning bestaat de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen.

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