7408 Brabanders op pad voor Vierdaagse, ook Freek maar dat was nog spannend

De 108ste editie van de Nijmeegse Vierdaagse is dinsdagmorgen van start gegaan. Er lopen bijna 7500 Brabantse wandelaars mee aan de tocht die vrijdag eindigt met de traditionele binnenkomst op de Via Gladiola. Voor Freek Tolsma (63) uit Rijen was het nog even spannend of hij mee kon lopen, maar het is hem gelukt, zo vertelde hij dinsdag in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant.

De eerste wandelaars vertrokken om vier uur dinsdagochtend. Dit waren de wandelaars die de 50 kilometer lopen. Later in de ochtend was het de beurt aan de lopers van de 40 en 30 kilometer. Freek Tolsma is één van die laatste lopers. De 63-jarige wandelaar begint aan zijn tiende Vierdaagse. "De omstandigheden en de sfeer maken het fantastisch", vertelt Freek in KEIgoeiemorgen! als hij onderweg is in de eerste etappe. Onzeker of wandelen wel door kon gaan

Even was het voor Freek nog onzeker of hij dinsdag wel aan de start kon verschijnen. "Normaal probeer ik te trainen en enkele langere ritten te lopen. Maar dit jaar is dat er weinig van gekomen, mijn werk belemmert dat", legt hij uit. En begin juni heeft hij ook nog een blessure aan zijn voet gehad. Waarna hij dacht helemaal niet mee te kunnen lopen dit jaar: "Maar dat is over. In plaats van de 40 loop ik wel gewoon de 30 kilometer. Ik mag dat ook gezien mijn leeftijd."

Als Freek dinsdag over de finish komt weet hij al wat hij als eerste gaat doen. "Lekker effe plat liggen en misschien een uurtje of anderhalf slapen. Vanavond ga ik dan de stad in om te eten. De Zomerfeesten? Nee, om negen uur, half tien ga ik naar bed. Morgen gaat om vijf uur het wekkertje weer." Iets minder Brabanders gestart

Na Gelderland is Brabant de provincie met de meeste deelnemers aan de Vierdaagse: 7408 Brabanders wandelen mee. Een daling ten opzichte van vorig jaar toen 7746 provinciegenoten zich waagden aan de 50, 40 of 30 kilometer.

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Volgens Omroep Gelderland is Timo van den Tillart de jongste deelnemer dit jaar. Deelnemen aan de Vierdaagse mag vanaf het jaar waarin je 12 wordt. De Tilburgse Fien Vermulst is ook 11 en wordt volgende week 12. Ze loopt samen met haar vader de 30 kilometer, samen startten ze dinsdagochtend om zeven uur.

Fien Vermulst uit Tilburg loopt met haar vader de Vierdaagse.