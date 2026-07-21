Omgevingsvergunning aangevraagd voor onderhoud Anemoonstraat e.o.

Burgemeester en wethouders hebben een vergunningaanvraag ontvangen voor groot onderhoud aan de Vianenstraat en Anemoonstraat in Oss.

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Op 9 juli 2026 is een aanvraag ingediend door BrabantWonen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om groot onderhoud aan de Vianenstraat, Anemoonstraat en omliggende straten. De vergunning is nog niet goedgekeurd.

De aanvraag heeft het kenmerk CLZ-00025073. Het is mogelijk om de stukken in te zien bij de balie van Bouwen, Milieu en Leefomgeving in Oss. Dit kan op afspraak, op werkdagen tussen negen uur 's ochtends en vier uur 's middags.