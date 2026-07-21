Melding opslag vloeistoffen in Ravenstein

In Ravenstein is een melding gedaan voor het opslaan van vloeistoffen in tanks.

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Tussen De Heinen 19 en 23 in Ravenstein is een melding ontvangen voor het opslaan van vloeistoffen. Deze vloeistoffen worden opgeslagen in opslagtanks, tankcontainers of verpakkingen die als tank worden gebruikt.

De melding is op 27 mei 2026 ingediend bij de gemeente Oss. Bezwaar maken tegen deze melding is niet mogelijk.