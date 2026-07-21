Werkplaats in Reusel wordt uitgebreid en verbouwd

De gemeente Reusel-De Mierden heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor het uitbreiden en verbouwen van een werkplaats met kantoor aan de Herdersdreef in Reusel.

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De aanvraag, ingediend op 17 juli 2026, betreft een pand aan Herdersdreef 3 in Reusel. Het gaat om een omgevingsvergunning waarmee toestemming wordt gevraagd voor zowel de uitbreiding als verbouwing. Binnen acht weken neemt de gemeente waarschijnlijk een besluit over de aanvraag.

Een omgevingsvergunning is nodig voor werkzaamheden zoals bouwen, verbouwen of slopen. Het kenmerk van deze aanvraag is 16676562. Als de vergunning wordt verleend, volgt een nieuw bericht van de gemeente en zijn de documenten in te zien.