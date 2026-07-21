Gevelwijziging aangevraagd voor woning in Leende

Er is een aanvraag ingediend voor een gevelwijziging aan een woning in Leende. Het gaat om een adres aan de Primulastraat en de gemeente ontving deze op 16 juli.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor een omgevingsvergunning betreft een woning aan de Primulastraat 1 in Leende. Het gaat om een wijziging van de gevel, waarbij het onderdeel 'Bouwen' volgens het omgevingsplan is aangevraagd.

De gemeente heeft de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer 505285. Het is een kennisgeving van ontvangst en de plannen liggen niet ter inzage. Hierop kan niet officieel gereageerd worden.