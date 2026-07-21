Melding substraatteelt bij akkerbouwbedrijf in Sterksel

Thwan Van Gennip Vastgoed heeft een melding gedaan voor substraatteelt in Sterksel. Het gaat om een akkerbouwbedrijf aan de Verlengde Turven. De melding is op 18 juni 2026 ontvangen.

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Het akkerbouwbedrijf in Sterksel wil gewassen in de openlucht kweken met behulp van substraatteelt. Deze teeltvorm maakt gebruik van een speciale voedingsbodem in plaats van gewone grond. De locatie betreft meerdere percelen aan de Verlengde Turven.

De melding is ingediend bij de gemeente Heeze-Leende op 18 juni 2026. Het gaat om een kennisgeving volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Bezwaar maken tegen deze melding is niet mogelijk.