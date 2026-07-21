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Aanvraag voor verbouwing woning ingediend in Heeze
Vandaag om 09:41
In Heeze is een aanvraag ingediend voor de verbouwing van een woning aan de Europalaan. De gemeente heeft deze aanvraag op 16 juli ontvangen.
Het gaat om een aanvraag voor zowel het bouwen volgens het omgevingsplan als een technische bouwvergunning. De woning bevindt zich op Europalaan 23 in Heeze.
De plannen zijn geregistreerd onder zaaknummer 505283. Deze aanvraag is een kennisgeving, wat betekent dat er geen formele reacties op kunnen worden gegeven en de plannen niet ter inzage liggen.
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