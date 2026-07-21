Gebiedsverbod van drie maanden opgelegd in Heeze-Leende

De burgemeester van Heeze-Leende heeft een gebiedsverbod opgelegd. Het verbod geldt vanaf de dag na publicatie en duurt drie maanden.

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Het gebiedsverbod is van toepassing op locaties die zijn aangeduid op een bijbehorende kaart. Het besluit is op 14 juli genomen en treedt in werking de dag na publicatie in het gemeenteblad.

De maatregel is genomen omdat de betrokken persoon niet staat ingeschreven in de basisregistratie en geen verblijfadres bekend is. Het verbod kan daardoor niet persoonlijk worden toegestuurd. Wel zal geprobeerd worden om het besluit uit te reiken als de persoon wordt aangetroffen.

Het gebiedsverbod is opgelegd op basis van artikel 172, derde lid, van de Gemeentewet. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de gemeente Heeze-Leende.