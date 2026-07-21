Drie auto's botsen in Erp nadat bestuurder in slaap valt, twee gewonden

Drie auto’s zijn dinsdagochtend op elkaar gebotst op de N279 in Erp. Daarbij raakten twee inzittenden gewond. Een bestuurder van een van de wagens gaf na het ongeluk aan dat ze in slaap was gevallen. Daardoor kwam haar auto op de verkeerde weghelft terecht.

De auto van de vrouw botste vervolgens met een andere auto, die daarop begon te tollen en de derde wagen raakte. Daarbij vielen dus twee gewonden. Een van hen ging met de ambulance naar het ziekenhuis. De andere gewonde werd ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel.

Meerdere hulpdiensten, waaronder de brandweer, kwamen op de melding van de botsing af. De weg was kort dicht voor opruimwerkzaamheden. De politie doet nog onderzoek naar de precieze oorzaak van het ongeluk.