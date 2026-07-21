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Omgevingsvergunning dakserre verleend in Schijndel

Vandaag om 09:45

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een dakserre op een woning aan Pegasus 8 in Schijndel.

Gevonden voor jou

Op 17 juli 2026 heeft de gemeente Meierijstad besloten de vergunning goed te keuren voor het plaatsen van een dakserre aan de voorzijde van een woning. Het gaat om een woning aan Pegasus 8, 5482SV Schijndel.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3226 en de verzenddatum van het besluit was 17 juli 2026. De nieuwe dakserre komt op het dak aan de voorkant van de woning.

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