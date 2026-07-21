Meierijstad geeft groen licht voor Ferrari rit in september

De gemeente Meierijstad heeft een verklaring van geen bezwaar afgegeven voor de ‘Doe een Plezier Rit Ferrari 2026’. Het evenement vindt plaats op 12 september in Meierijstad.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad heeft op 17 juli 2026 het besluit genomen om de verklaring van geen bezwaar voor het evenement toe te kennen. Dit betekent dat de ‘Doe een Plezier Rit Ferrari 2026’ officieel door kan gaan.

Het evenement staat gepland voor 12 september 2026 en zal plaatsvinden in Meierijstad. Het verzoek was ingediend onder zaaknummer VGB-2026-3447. De goedkeuring werd op dezelfde dag verzonden.