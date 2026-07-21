Nieuwe loods gepland aan Kempkesweg in Erp

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen om een bestaande loods aan de Kempkesweg 9 in Erp te vervangen. De aanvraag is ingediend op 17 juli 2026.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning voor het vervangen van een loods op het adres Kempkesweg 9, 5469NL Erp. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3493.

De gemeente behandelt de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure. Binnen acht weken zal er een besluit worden genomen, tenzij de termijn wordt verlengd of opgeschort om aanvullende informatie te verkrijgen.