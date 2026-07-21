Melding mestopslag en dierbezetting in Sint-Oedenrode

Op Hoogstraat 68 in Sint-Oedenrode is een melding gedaan voor een vaste mestopslag en wijziging van de dierbezetting.

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Burgemeester en wethouders van Meierijstad hebben een melding ontvangen voor het realiseren van een vaste mestopslag en aanpassing van het aantal dieren op een locatie aan Hoogstraat 68 in Sint-Oedenrode. De melding werd ingediend op 5 september 2025.

De aanvraag heeft twee kenmerkcodes: 2025090501243 en 2025090501244. Het betreft een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving, dat regels stelt voor activiteiten die het milieu kunnen beïnvloeden. Bezwaar maken tegen deze melding is niet mogelijk.