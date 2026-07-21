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Gemeente Meierijstad: aanvraag voor bomenkap Sint-Oedenrode
Vandaag om 09:45
De gemeente Meierijstad heeft op 8 juli een aanvraag ontvangen voor het kappen van bomen aan de Kampenweg 2 in Sint-Oedenrode. Het verzoek wordt volgens de standaard procedure beoordeeld.
De aanvraag gaat om het kappen van bomen op het adres Kampenweg 2, 5491WX Sint-Oedenrode. De gemeente heeft deze geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3486.
Na beoordeling neemt de gemeente binnen acht weken een besluit. Deze termijn kan eenmalig met zes weken worden verlengd. Als er aanvullende informatie nodig is, kan het proces tijdelijk worden stopgezet.
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