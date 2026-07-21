Nieuwe plannen voor inkoop- en schakelstations in Schijndel

Er is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een inkoopstation en schakelstations, het aanleggen van kabels en het lozen van bronneringswater op de bodem in Schijndel.

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De gemeente Meierijstad heeft op 16 juli een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om werkzaamheden aan de Langstraat 35 in Schijndel, waar een inkoopstation en schakelstations gebouwd zullen worden. Ook worden kabels aangelegd en bronneringswater op de bodem geloosd.

De gemeente behandelt de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure. Binnen acht weken wordt een besluit genomen, tenzij er aanvullende gegevens nodig zijn. In dat geval kan de termijn worden verlengd met zes weken.