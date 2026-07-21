Uitbreiding cameratoezicht in centrumgebied Etten-Leur

De burgemeester van Etten-Leur heeft besloten het cameratoezicht in het centrumgebied uit te breiden. Dit besluit volgt op meerdere incidenten die sinds 2024 hebben plaatsgevonden en de openbare orde en veiligheid in de stad hebben aangetast.

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Het cameratoezicht wordt uitgebreid naar verschillende locaties in het centrum van Etten-Leur, waaronder de Markt, Raadhuisplein, Hof van den Houte en Burchtplein. De nieuwe camera's zullen zowel vast als mobiel zijn en kunnen live worden bekeken tijdens evenementen of calamiteiten. De meldkamer van de gemeente Breda en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn verantwoordelijk voor het gebruik van de beelden.

Volgens het besluit blijven de opgenomen beelden maximaal twee weken opgeslagen. De uitbreiding is geldig tot 1 augustus 2027, waarna wordt beoordeeld of het cameratoezicht nodig blijft. Tijdens deze periode worden tussentijdse evaluaties uitgevoerd om de effectiviteit van de maatregel te beoordelen.

Het doel van het cameratoezicht is het voorkomen van strafbare feiten, het verbeteren van de politie-inzet en het verhogen van het veiligheidsgevoel van bewoners, ondernemers en bezoekers in het centrumgebied. De burgemeester benadrukt dat deze maatregel onderdeel is van een bredere aanpak om de openbare orde te handhaven.