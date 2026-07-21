Vergunning Kinder Vakantie Werk Tilburg verleend

De burgemeester van Tilburg heeft een vergunning verleend voor het evenement Kinder Vakantie Werk. Het evenement vindt plaats op diverse locaties in de stad tussen 10 en 22 augustus.

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Het Kinder Vakantie Werk in Tilburg kan doorgaan. De vergunning, aangevraagd op 18 april 2026, is goedgekeurd door de burgemeester. Het evenement wordt georganiseerd op verschillende locaties, waaronder het Reeshofpark, Were Di en MFA Zuiderkwartier. De activiteiten lopen van 10 tot en met 22 augustus.

De opbouw en afbouw van het evenement zijn ook toegestaan. Zo mag er vanaf 7 augustus worden opgebouwd op locaties zoals het grasveld aan de Swalm/Beeklaan en MFA de Symfonie. De afbouw vindt plaats op 22 augustus. De tijden verschillen per locatie.

Tijdens het evenement worden er feesten georganiseerd, zoals een leidingfeest op 19 augustus en verschillende eindfeesten op 21 en 22 augustus. Deze vinden plaats in tenten of binnenruimtes op de betreffende locaties.