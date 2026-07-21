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Tilburg: Whale Recycling vraagt vergunning aan voor afvalverwerking

Vandaag om 09:46

Whale Recycling B.V. in Tilburg heeft een vergunning aangevraagd voor het verwerken van bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen. Het gaat om activiteiten zoals opslaan, sorteren, demonteren en verkleinen van metalen, kabels en elektronische apparaten.

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Het bedrijf Whale Recycling B.V., gevestigd aan de Heraclesstraat 4 in Tilburg, wil afvalstoffen verwerken. Deze aanvraag betreft milieubelastende activiteiten, waaronder het opslaan, sorteren en verkleinen van diverse materialen zoals metalen, kabels en afgedankte elektronische apparatuur. De aanvraag is ingediend op 9 juli 2026.

Het gaat om een reguliere vergunningprocedure binnen de Omgevingswet. Na beoordeling van de aanvraag zal er een besluit worden genomen door de gemeente Tilburg. Whale Recycling richt zich specifiek op het verwerken van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

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