Vergunning verleend voor het kappen van boom in Tilburg

De gemeente Tilburg heeft een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van één boom op een perceel nabij de Reitse Hoevenstraat. Het besluit volgt op een aanvraag die op 18 juni 2026 is ingediend.

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De vergunning betreft een perceel met de kadastrale aanduiding TBG01 AC 3432, vlak bij Reitse Hoevenstraat 160 in Tilburg. De boom, onderdeel van de houtopstand, mag worden gekapt op basis van dit besluit. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00007823.

Een omgevingsvergunning is verplicht bij activiteiten zoals bouwen, verbouwen, kappen of slopen omdat dit gevolgen kan hebben voor de omgeving. De gemeente Tilburg maakt dit besluit openbaar om inwoners te informeren over mogelijke veranderingen in hun buurt.