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Melding substraatteelt gewassen bij akkerbouwbedrijf in Mierlo
Vandaag om 09:48
Thwan Van Gennip Vastgoed B.V. heeft een melding gedaan voor het telen van gewassen in de openlucht op grond bij Weijer in Mierlo. Het gaat om een akkerbouwbedrijf.
De gemeente Geldrop-Mierlo heeft op 18 juni 2026 een melding ontvangen volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het betreft de substraatteelt van gewassen, waarbij planten in de buitenlucht worden gekweekt op een speciale ondergrond. De activiteit vindt plaats op meerdere percelen bij Weijer in Mierlo.
Het bedrijf achter de melding is Thwan Van Gennip Vastgoed B.V. Voor deze melding zijn geen bezwaarprocedures mogelijk, omdat het uitsluitend een kennisgeving is. Het gekoppelde zaaknummer is Z-2026-010481.
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